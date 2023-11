Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 10 novembre per rischio idraulico in 12 regioni



Continua l’ondata di maltempo sull’Italia. Per questo, la Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 10 novembre, avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana e allerta meteo gialla per temporali e raffiche di vento su 11 regioni in totale: l’elenco.

