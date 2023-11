Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 9 novembre per rischio idraulico in 5 regioni



Arriva sull’Italia una seconda fase di maltempo con temporali e qualche nevicata ed è stata diramata un nuova allerta della Protezione civile per la giornata di giovedì 9 novembre. Arancione su alcuni settori della Toscana per rischio idrogeologico, gialla su altre 4 regioni per temporali e rischio idraulico: tutti i dettagli.

