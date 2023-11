Maltempo, allerta meteo per temporali e vento forte domani 17 novembre: le regioni a rischio



La Protezione civile nazionale ha emesso per domani un nuovo avviso di allerta meteo gialla per maltempo per tre regioni a cui si aggiungono le allerte meteo per vento forte che i dipartimenti di Protezione civile regionale hanno emesso per i rispettivi territori in diverse regioni italiane.

