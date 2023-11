Maltempo Toscana, in 50mila colpiti dall’alluvione, Curcio: “Senza regole gli allarmi sono inutili”



Sono circa 50mila le persone colpite dall’alluvione in Toscana che ha causato 7 morti e danni per almeno mezzo miliardo di euro. Utenze elettriche ancora fuori uso per 3mila persone.

Continua a leggere



Sono circa 50mila le persone colpite dall’alluvione in Toscana che ha causato 7 morti e danni per almeno mezzo miliardo di euro. Utenze elettriche ancora fuori uso per 3mila persone.

Continua a leggere

Continua a leggere