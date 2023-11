Marito e moglie uccisi a colpi di Kalashnikov: arrestato un uomo 10 anni dopo l’agguato



Nel 2013 il 39enne Giuseppe Bruno e la moglie 29enne Caterina Raimondi erano stati uccisi a colpi di Kalashnikov a Squillace, in provincia di Catanzaro. A distanza di 10 anni i carabinieri hanno arrestato un uomo. L’agguato era stato ricondotto a una faida sorta in quegli anni per il controllo criminale del territorio.

Continua a leggere



Nel 2013 il 39enne Giuseppe Bruno e la moglie 29enne Caterina Raimondi erano stati uccisi a colpi di Kalashnikov a Squillace, in provincia di Catanzaro. A distanza di 10 anni i carabinieri hanno arrestato un uomo. L’agguato era stato ricondotto a una faida sorta in quegli anni per il controllo criminale del territorio.

Continua a leggere

Continua a leggere