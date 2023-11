“Mi fai male”: Giulia colpita alle spalle mentre prova a fuggire da Turetta. L’aggressione in un video



È in un video di una telecamera di videosorveglianza la possibile soluzione al mistero dei fidanzati scomparsi in Veneto. Gli inquirenti che hanno potuto visionarlo evidenziano che Filippo Turetta “poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte” di Giulia Cecchettin “al fine di evitare che la stessa fuggisse”.

