Minaccia e botte alla compagna, che tenta di soffocare con un cuscino: 20enne va in carcere a Catania



Un 20enne di Paternò è finito in carcere: è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Avrebbe aggredito più volte la compagna convivente. In uno degli ultimi episodi le avrebbe messo un cuscino sul volto rischiando di soffocarla.

