Morto 13enne in ospedale a Novi Ligure: trovato in fin di vita in casa dal padre alcuni giorni fa



Martedì 14 novembre un ragazzo di 13 anni è morto, dopo pochi giorni di agonia in ospedale. A trovarlo in fin di vita era stato il padre nella loro casa al confine tra Cassano Spinola e Serravalle. Subito soccorso, era stato ricoverato in ospedale ad Alessandria, poi al Cto. Massimo riserbo sulle indagini.

