Muore in Marocco dopo un intervento di chirurgia estetica: si indaga sul decesso di Svetlana Honizkaia



Svetlana Honizkaia è deceduta in Marocco lo scorso 21 novembre per cause ancora non chiare. La 48enne era stata sottoposta da poco a un intervento di chirurgia estetica e avrebbe dovuto fare rientro nelle Marche proprio quel giorno.

