‘Ndrangheta in Piemonte: latitante si nascondeva in Georgia, estradato e arrestato



Il latitante catturato grazie alla collaborazione tra polizie nell’ambito del progetto Interpol Cooperation Against Ndrangheta. Sull’uomo pende già una condanna in primo grado emessa enl processo che ha portato ad accertare l’esistenza del “locale” di ‘ndrangheta di Bra, in provincia di Cuneo.

