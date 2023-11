Nei mercati cinesi non è cambiato nulla dopo il Covid: macellano al momento anche cani e gatti



Giulia Innocenzi racconta per Fanpage.it quello che ha visto nei mercati umidi cinesi per realizzare il servizio di Report: “Agli occhi di noi occidentali l’aspetto più sconvolgente è che alla stregua di capre e polli ci siano anche cani e gatti, chiusi in gabbie che non permettono loro neanche di stare sulle proprie zampe, che aspettano il loro turno per essere macellati.”

