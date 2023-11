“Nel 2021 mi sono trasferito a Varsavia per amore: da due anni vivo qui e per lavoro testo videogiochi”



Nato 36 anni fa in Toscana, Massimo nel 2021 ha deciso di trasferirsi per amore a Varsavia. “Ho conosciuto una ragazza in Inghilterra, siamo rimasti in contatto e lei mi ha chiesto di trasferirmi”. Vive da due anni nella capitale polacca, dove testa videogiochi e segnala agli sviluppatori eventuali errori. A Fanpage.it ha raccontato la sua esperienza di italiano all’estero.

