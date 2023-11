Omicidio Sara Ruschi, il figlio 17enne: “Mio padre ha ucciso mamma e nonna, spero gli diano l’ergastolo”



Ha parlato per la prima volta dalla notte dell’omicidio della mamma e della nonna, la 73enne Brunetta Ridolfi, il figlio di Sara Ruschi. Il ragazzo, presente in casa al momento del delitto, ha ricordato il suo rapporto con il padre, a processo per aver ucciso le due donne, e cosa è accaduto quella notte: “Per me lui non esiste più e non è mai esistito”.

Continua a leggere



Ha parlato per la prima volta dalla notte dell’omicidio della mamma e della nonna, la 73enne Brunetta Ridolfi, il figlio di Sara Ruschi. Il ragazzo, presente in casa al momento del delitto, ha ricordato il suo rapporto con il padre, a processo per aver ucciso le due donne, e cosa è accaduto quella notte: “Per me lui non esiste più e non è mai esistito”.

Continua a leggere

Continua a leggere