Oroscopo di oggi 10 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno



L’oroscopo di oggi, venerdì 10 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Mercurio entra in Sagittario: questa non solo è un’ottima notizia per i segni di fuoco, ma anche per tutti coloro stanno dando il via ad un progetto di insegnamento/apprendimento. Con la Luna ancora in Bilancia il segno sfortunato è il Cancro e il segno fortunato l’Acquario, che non gli pare vero!

