Oroscopo di oggi 13 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno



L’oroscopo di oggi, lunedì 13 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è la Luna nuova in Scorpione con Marte congiunto a Sole e Luna. Un momento per guardarsi dentro e per tirare fuori tutti i non detti, grazie a Marte che è anche opposto a Urano. Il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato il Leone che credeva di essere al sicuro… E invece!

