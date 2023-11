Oroscopo di oggi 2 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno



L’oroscopo di oggi, giovedì 2 novembre 2023, e le previsioni di Ginny segno per segno su amore, lavoro e fortuna: il Sole si oppone a Giove, mentre Venere si oppone a Nettuno. Come dire che c’è della confusione e spesso anche una sensazione di malinconia nell’aria. La Luna nel segno del Cancro non aiuterà! Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione e il segno sfortunato l’Ariete.

