Oroscopo di oggi 6 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno



L’oroscopo di oggi, lunedì 6 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna nel segno del Leone e Urano sempre in opposizione a Marte e Mercurio sembra come inserire la presa di corrente nella sua spina: attenzione ai cortocircuiti. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario mentre il segno sfortunato sarà l’Acquario.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, lunedì 6 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna nel segno del Leone e Urano sempre in opposizione a Marte e Mercurio sembra come inserire la presa di corrente nella sua spina: attenzione ai cortocircuiti. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario mentre il segno sfortunato sarà l’Acquario.

Continua a leggere

Continua a leggere