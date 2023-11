Oroscopo di oggi 7 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno



L’oroscopo di oggi, martedì 7 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Vergine e Nettuno che sorride a Mercurio potremmo dare sfogo a idee geniali e grandi ideali pur mantenendo i piedi per terra pronti a metterli in pratica. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, martedì 7 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Vergine e Nettuno che sorride a Mercurio potremmo dare sfogo a idee geniali e grandi ideali pur mantenendo i piedi per terra pronti a metterli in pratica. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Continua a leggere

Continua a leggere