Orrore al porto di Alghero, Giuseppe trovato cadavere coi piedi legati tra le cime delle barche



La scoperta da parte di un pescatore. La vittima è stata identificata come Giuseppe Delrio, un uomo di 43 anni del posto conosciuto come un senzatetto. Indagini in corso.

