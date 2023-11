Papa Francesco: “Non sto bene di salute”, l’annuncio oggi in sala stampa vaticana



Papa Francesco ha annunciato durante l’incontro in sala stampa di non star bene di salute. Ai Rabbini europei, ha detto di non essere in grado di leggere il discorso che aveva preparato per l’incontro.

