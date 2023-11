Penne modificate in pistole e attentati dai domiciliari, mafia salentina spregiudicata: 37 arresti



Il gruppo criminale smantellato dai carabinieri in provincia di Lecce, secondo gli inquirenti della Dda, ha mostrato una particolare efferatezza e spregiudicatezza, confermata anche dalla singolare trasformazione di oggetti di uso quotidiano come le penne in armi micidiali.

