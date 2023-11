Perché Filippo Turetta ha reso dichiarazioni spontanee davanti al Gip: l’analisi dell’esperto



Daniele Bocciolini, avvocato penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, ha analizzato con Fanpage.it la linea difensiva di Filippo Turetta, che oggi ha reso dichiarazioni spontanee davanti al gip ammettendo l’omicidio di Giulia Cecchettin: “Ha evitato il confronto. In questo modo ha scelto di non collaborare, anteponendo il diritto difensivo di non fornire elementi di prova in suo danno”.

