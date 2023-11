Picchia l’ex compagna e la riduce in fin vita davanti al figlio: 45enne arrestato a Fasano



Un uomo di 45 anni è stato arrestato per tentato omicidio a Fasano dopo aver picchiato la ex compagna davanti agli occhi del figlio minorenne ed averla ridotta in fin di vita. Aggredito anche l’attuale compagno della donna.

