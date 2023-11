Pierina, indagini sull’ascensore: “Dal garage al terzo piano all’ora dell’omicidio. Usato dal killer?”



Proseguono le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. Ieri sono stati effettuati nuovi test sull’ascensore che collega la zona della rimessa auto con la palazzina dove viveva la donna per verificare che non sia stato utilizzato dal killer per fuggire. A quanto pare la sera del 3 ottobre, dopo le 22.15, ora dell’omicidio, l’ascensore è salito al terzo piano.

