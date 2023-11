Pierina Paganelli, nuove indagini sull’incidente del figlio Giuliano per scoprire chi l’ha investito



Nuovi test e misurazioni sono stati effettuati ieri dalla Polizia stradale in relazione all’incidente che lo scorso marzo coinvolse Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli uccisa a Rimini il 3 ottobre. Gli inquirenti sono al lavoro per escludere che ci sia un nesso con l’omicidio e per identificare il colpevole.

