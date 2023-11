Pino cade improvvisamente sulla casa di Babbo Natale a Montecatini, feriti addetti e poliziotti



In quel momento sul posto non vi erano visitatori anche perché la cosiddetta Baita di Babbo Natale non è ancora aperta anche se è già in gran parte allestita in vista dell’arrivo delle festività natalizie. Erano in corso rilievi per atti di vandalismo.

