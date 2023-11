Pompiere ucciso di botte da un buttafuori a Rimini: chiesto giudizio immediato per Klajdi Mjeshtri



La Procura di Rimini ha richiesto il rinvio a giudizio immediato per Klajdi Mjeshtri, il buttafuori albanese di 28 anni, attualmente detenuto in carcere e accusato dell’omicidio del pompiere 32enne Giuseppe Tucci avvenuto il 12 giugno scorso, davanti alla discoteca Frontemare di Miramare. L’uomo sarebbe morto a seguito di un violento pestaggio nato da uno screzio per una ragazza.

Continua a leggere



La Procura di Rimini ha richiesto il rinvio a giudizio immediato per Klajdi Mjeshtri, il buttafuori albanese di 28 anni, attualmente detenuto in carcere e accusato dell’omicidio del pompiere 32enne Giuseppe Tucci avvenuto il 12 giugno scorso, davanti alla discoteca Frontemare di Miramare. L’uomo sarebbe morto a seguito di un violento pestaggio nato da uno screzio per una ragazza.

Continua a leggere

Continua a leggere