“Potrebbe non avere l’ergastolo”: il giudice spiega cosa rischia Turetta per l’omicidio di Giulia



L’intervista di Fanpage.it a Valerio de Gioia, consigliere della Corte d’Appello di Roma, sull’omicidio di Giulia Cecchettin e la possibile pena per il presunto killer: “Se l’imputazione resta quella attuale, di omicidio volontario, Filippo Turetta potrebbe non avere l’ergastolo, per il quale servono due aggravanti precise”.

