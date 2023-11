Prato, la casa è invasa da acqua e fango: il video del salvataggio di un bimbo e della sua famiglia



La macchina dei soccorsi si è subito attivata per portare in salvo le persone rimaste bloccate tra case e automobili nella Toscana messa in ginocchio dal maltempo. A Prato i carabinieri hanno portato in salvo un bimbo piccolo con la sua famiglia.

Continua a leggere



La macchina dei soccorsi si è subito attivata per portare in salvo le persone rimaste bloccate tra case e automobili nella Toscana messa in ginocchio dal maltempo. A Prato i carabinieri hanno portato in salvo un bimbo piccolo con la sua famiglia.

Continua a leggere

Continua a leggere