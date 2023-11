Previsioni meteo weekend: arriva l’inverno, sole ma freddo e vento forte sull’Italia



Il tempo per questo weekend sarà all’insegna del freddo e del vento forte con temperature in deciso calo, soprattutto sabato 18 novembre, per via di correnti di aria fredda. Tempo asciutto e vento forte anche domenica 19 novembre 2023.

