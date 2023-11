Quando arriverà in Italia Filippo Turetta e cosa succede dopo l’arresto in Germania



Turetta è in stato di fermo in una cella di sicurezza della polizia tedesca. È in attesa della decisione di un giudice locale della Sassonia-Anhalt, dove è stato fermato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Venezia. La decisione entro dieci giorni ma, secondo il ministro Tajani, entro 48 potrebbe essere in Italia per essere processato.

