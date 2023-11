Rimini, trovato il cadavere di una 42enne in un hotel in ristrutturazione



Il cadavere di una 42enne è stato trovato in un hotel di Rimini chiuso da tempo per ristrutturazione. La donna sarebbe scivolata sui gradini ed è deceduta poco dopo. Si indaga per non escludere alcuna pista.

Continua a leggere



Il cadavere di una 42enne è stato trovato in un hotel di Rimini chiuso da tempo per ristrutturazione. La donna sarebbe scivolata sui gradini ed è deceduta poco dopo. Si indaga per non escludere alcuna pista.

Continua a leggere

Continua a leggere