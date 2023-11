Rimproverato a scuola, a 8 anni minaccia la maestra con un coltello: l’episodio a Piacenza



Preoccupazione tra genitori e docenti in una scuola elementare di Piacenza, dove un bambino di 8 anni avrebbe afferrato un coltello in mensa per “rispondere” al rimprovero di una sua insegnante.

