“Rovinato”, Martino Benzi aveva avuto la cartella del Fisco prima di uccidere moglie, figlio e suocera



Prima di compiere una strage ad Alessandria, dove ha ucciso moglie, figlio e suocera, il 66enne Martino Benzi aveva ricevuto delle cartelle esattoriali per decine di migliaia di euro per Iva non versata. Nel biglietto di addio aveva scritto: “Io rovinato, non c’è scampo”.

Continua a leggere



Prima di compiere una strage ad Alessandria, dove ha ucciso moglie, figlio e suocera, il 66enne Martino Benzi aveva ricevuto delle cartelle esattoriali per decine di migliaia di euro per Iva non versata. Nel biglietto di addio aveva scritto: “Io rovinato, non c’è scampo”.

Continua a leggere

Continua a leggere