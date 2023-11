Saman Abbas, chiesto l’ergastolo per i genitori della 18enne di Novellara, 30 anni per lo zio e i cugini



Chiesta la condanna all’ergastolo per Shabbar Abbas e per la moglie Nazia, i genitori di Saman, la 18enne di Novellara uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato. Condanna a 30 anni chiesta per lo zio Danish Hansnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq.

