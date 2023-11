Saman Abbas, il fratello torna in aula: “La madre Nazia usa l’amore filiale per non farlo parlare”



Riprende domani, venerdì 10 novembre, il processo relativo all’omicidio di Saman Abbas a Reggio Emilia. In aula sarà risentito il fratello minore. L’avvocato Barbara Iannuccelli: “La madre Nazia si comporta con il figlio come si comportò con Saman. Utilizza l’amore filiale per convincerlo a non parlare e a fargli dire che sono tutti innocenti”.

