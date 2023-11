Saman Abbas, lo zio Danish chiese protezione per la moglie in cambio di informazioni sul corpo



Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, avrebbe trattato con un agente della polizia penitenziaria per ottenere protezione per sua moglie in cambio di dichiarazioni alla Procura su dove trovare i resti della 18enne uccisa a Novellara.

