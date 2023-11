Sara Tomassini scomparsa a 35 anni a Pesaro, l’appello del papà: “È in pericolo di vita, aiutateci”



Ricerche in corso per Sara Tommasini, 35enne scappata ieri dal reparto di psichiatria di Muraglia (Pesaro). L’appello del papà: “È in grave pericolo di vita. Vi prego di rimbalzare questo avviso. Usiamo per una volta i social per salvare la vita a una ragazza”.

