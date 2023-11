Sardegna, allarme legionella: una donna morta e una grave, chiuso un hotel di Oristano



Una 66enne è deceduta mercoledì scorso al Policlinico di Monserrato, mentre un’altra signora è ancora ricovera al Santissima Trinità di Cagliari ed è grave. Entrambe potrebbero aver contratto la legionellosi in un hotel, che è stato chiuso in via precauzionale.

Continua a leggere



Una 66enne è deceduta mercoledì scorso al Policlinico di Monserrato, mentre un’altra signora è ancora ricovera al Santissima Trinità di Cagliari ed è grave. Entrambe potrebbero aver contratto la legionellosi in un hotel, che è stato chiuso in via precauzionale.

Continua a leggere

Continua a leggere