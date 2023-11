Sbanda e si schianta mentre prova la moto di un amico, Daniele muore a 18 anni davanti agli amici



Daniele Gnoffo è morto tragicamente nel Trevigiano mentre era in sella alla moto Motard di un amico a San Fior, in provincia di Treviso. Per lui ogni sforzo dei soccorritori si è rivelato vano.

