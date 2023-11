Scaraventato nei campi con la sua bici, 41enne muore mentre va al lavoro: caccia all’auto pirata



Il 41enne è stato trovato nei campi mentre andava al lavoro a Sandrigo, in provincia di Vicenza, ed morto poco dopo in ospedale a Vicenza. Le forze del’ordine si sono concentrate ora sui sistemi di videosorveglianza della zona per poter risalire a quanto accaduto.

