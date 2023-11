Sciopero della scuola venerdì 17 novembre, lezioni a rischio in tutta Italia: i motivi della protesta



Lezioni a rischio in tutta Italia domani, venerdì 17 novembre, per lo sciopero della scuola, che si aggiunge ai settori dei trasporti, della sanità e del pubblico impiego. A partire dalle 09:30 manifestazioni in oltre 40 città italiane. Le motivazioni: “L’istruzione non si merita, è un diritto di base, e lo rivendichiamo con forza”.

Continua a leggere



Lezioni a rischio in tutta Italia domani, venerdì 17 novembre, per lo sciopero della scuola, che si aggiunge ai settori dei trasporti, della sanità e del pubblico impiego. A partire dalle 09:30 manifestazioni in oltre 40 città italiane. Le motivazioni: “L’istruzione non si merita, è un diritto di base, e lo rivendichiamo con forza”.

Continua a leggere

Continua a leggere