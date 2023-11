Scomparso il 25enne Kevin Fidone, non si hanno più notizie da una settimana: era in Germania per lavoro



Il 25enne Kevin Fidone, originario di Scicli, nel Ragusano, era partito il 24 ottobre per la Germania, dove avrebbe dovuto lavorare come cameriere. Arrivato lì avrebbe scoperto di non avere l’impiego promesso e si sarebbe quindi trasferito da un amico in una città vicina. L’ultima a sentirlo, una settimana fa, è stata la madre.

