Scuole chiuse domani 6 novembre per maltempo in Toscana: l’elenco dei Comuni



Scuole chiuse domani lunedì 6 novembre a causa del maltempo: diversi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per i danni causati da pioggia e vento, in particolare in Toscana. L’elenco dei Comuni interessati.

Continua a leggere



Scuole chiuse domani lunedì 6 novembre a causa del maltempo: diversi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per i danni causati da pioggia e vento, in particolare in Toscana. L’elenco dei Comuni interessati.

Continua a leggere

Continua a leggere