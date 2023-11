Sesso in auto durante la nottata di maltempo, multa da 10 mila euro per una coppia a Firenze



Maxi sanzione per due ragazzi a Firenze: si erano appartati in una vettura a pochi metri dalla sede della Questura mentre sulla città imperversava il maltempo che ha fatto diverse vittime in Toscana.

