Spara a un gatto e lo fa sbranare dai suoi cani, poi pubblica il video su TikTok



Un uomo di Partinico, in provincia di Palermo, ha sparato a un gatto e lo ha poi fatto sbranare dai suoi tre cani. Le immagini sono state pubblicate dall’autore su TikTok e circolate in rete per diverse ore. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha denunciato il fatto alle autorità e diffuso un post sui propri social: “Dovrà pagare per quello che ha fatto”

Continua a leggere



Un uomo di Partinico, in provincia di Palermo, ha sparato a un gatto e lo ha poi fatto sbranare dai suoi tre cani. Le immagini sono state pubblicate dall’autore su TikTok e circolate in rete per diverse ore. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha denunciato il fatto alle autorità e diffuso un post sui propri social: “Dovrà pagare per quello che ha fatto”

Continua a leggere

Continua a leggere