Strage Mestre, l’autista più volte al Pronto soccorso per problemi al cuore: disposta nuova perizia



Alberto Rizzotto era stato diverse volte in ospedale per problemi cardiaci: l’autopsia in realtà non aveva evidenziato tracce di malori, ma il pm vuole vederci chiaro. La nuova perizia è stata affidata ad una luminare delle delle cosiddette “morti invisibili”: Cristina Basso.

