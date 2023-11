Stuprata in centro a Bologna, così l’aggressore aveva ingannato la polizia: “È la mia fidanzata”



In carcere un ragazzo di 25 anni bloccato sabato notte dalla polizia in via dell’Unione a Bologna. Poco prima della violenza sessuale era stato fermato per un controllo, ma aveva depistato gli agenti.

