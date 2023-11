Timbravano o registravano straordinari in ospedale ma erano in giro o in palestra: 10 denunciati a Bari



Dieci addetti al servizio pulizie del Policlinico di Bari denunciati dai carabinieri per i reati di truffa aggravata e false attestazioni in concorso. Avrebbero timbrato il cartellino per indicare di essere al lavoro in ospedale o segnato straordinari che in realtà non avvenivano.

Continua a leggere



Dieci addetti al servizio pulizie del Policlinico di Bari denunciati dai carabinieri per i reati di truffa aggravata e false attestazioni in concorso. Avrebbero timbrato il cartellino per indicare di essere al lavoro in ospedale o segnato straordinari che in realtà non avvenivano.

Continua a leggere

Continua a leggere