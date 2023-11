Torino, accoltellato in fabbrica torna e lo licenziano: “Non può più lavorare per noi”



L’uomo fu aggredito da un collega affetto da schizofrenia alle spalle: il colpo subito ha provocato nel 44enne di Pinerolo un’invalidità del 16% per via di una lesione al midollo spinale. A causa di quella disabilità in fabbrica ora non ci sono mansioni adatte a lui.

